هتلر ولينين وجها لوجه في الانتخابات البلدية في البيرو!

معركة انتخابية حامية الوطيس تجري وقائعها في البيرو، حيث يحاول لينين فلاديمير رودريغز فالفيردي أن يمنع هتلر ألبا سانشيز من الوصول إلى رئاسة بلدية مدينة يونغار. وتحظى تطورات هذه الواقعة بمتابعة واسعة في كافة أرجاء البلاد بسبب الدلالات التاريخية التي يحملها اسما المرشح وغريمه.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، يبدو أن ترشح هتلر ألبا سانشيز إلى منصب رئاسة البلدية أثار غضب المواطن لينين فالفيردي الذي بعث برسالة إلى اللجنة الانتخابية طالب فيها بإلغاء ترشح السياسي ذي الاسم الغريب.