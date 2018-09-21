قتيل فلسطيني وأكثر من 300 مصاب في مظاهرات مسيرة العودة وكسر الحصار

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن فلسطينيا قُتل وأصيب المئات، عندما فتحت القوات الإسرائيلية النار عليهم، خلال مظاهرات مسيرة العودة وكسر الحصار الأسبوعية قرب السياج الحدودي مع إسرائيل. وقال متحدث باسم وزارة الصحة في غزة إن فلسطينيا قتل وجرح أكثر من 300 متظاهر، فيما أشارت رويترز إلى إصابة 57 فلسطينيا بالذخيرة الحية.
وبحسب صحافيين من فرانس برس فإن المواجهات كانت أكثر عنفا من تلك التي وقعت في الأسابيع الأخيرة. وكان الجيش الإسرائيلي أشار إلى أن أكثر من 10 آلاف متظاهر فلسطيني تجمعوا في نواحي عدة، بالقرب من السياح الحدودي.
وادعى الجيش الإسرائيلي إن جنوده تعرضوا لهجوم من فلسطينيين، قذفوا قنابل يدوية وعبوات ناسفة وحجارة، ودفعوا بإطارات مشتعلة باتجاههم وباتجاه السور الحدودي، وأضاف القول إن أحد جنوده أصيب بجروح طفيفة، كما ذكر أن طائرة إسرائيلة نفذت ضربات في قطاع غزة. وقال شهود إن موقعا تابعا لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تدير القطاع أصيب.
وقتل الجيش الإسرائيلي 183 فلسطينيا وأصاب الآلاف، منذ بدء احتجاجات أسبوعية على حدود القطاع في 30 مارس آذار. وقتل قناص من غزة جنديا إسرائيليا. ويطالب الفلسطينيون منذ انطلاق الاحتجاجات برفع الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، وبحق عودة اللاجئين الفلسطينيين، الذي طردوا من ديارهم أو هربوا عند قيام الدولة العبرية سنة 1948.
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