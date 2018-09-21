وفاة الرئيس الفيتنامي في مستشفى عسكري عن 62 عاماً

توفي الرئيس الفيتنامي تران داي كوانغ صباح الجمعة (21 أيلول سبتمبر)، عن 62 عاماً، في المستشفى العسكري المركزي 108 في العاصمة هانوي.

ونقل التلفزيون الرسمي إن كوانغ توفي في المستشفى صباح يوم الجمعة نتيجة "مرض خطير رغم الجهود التي بذلها أطباء وأساتذة محليون ودوليون".

وكوانغ واحد من ثلاثة زعماء يقودون البلاد، ففي نظام الحكم فيها رسمياً رئيس الدولة ورئيس الوزراء ورئيس الحزب الشيوعي.

وكانت شائعات عن مرض كوانغ قد انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي لعدة أشهر. وفي أحد ظهوراته الأخيرة، خلال زيارة قام بها الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو إلى هانوي في 11 أيلول سبتمبر، بدا كوانغ يسر بصعوبة، وتعثر عندما وصل إلى منصة للتفتيش على حارس شرف.

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فمن هو؟

وُلد الرئيس تران في 12 تشرين أول (أكتوبر) 1956. وهو من أهالي بلدة كوانغ ثين في منطقة كيم سون بمقاطعة نينه بينه.

درس في أكاديمية الشرطة، ثم مدرسة اللغات الأجنبية التابعة لوزارة الشؤون الثقافية في السبعينات. عمل بعد ذلك في عدة مناصب في وزارة الداخلية.

درس في جامعة القانون بهانوي من 1991 إلى 1994، ثم الإدارة العامة بالأكاديمية الوطنية للعلوم السياسية بمدينة هو تشي مينه من عام 1994 إلى عام 1997.

عضو في الحزب الشيوعي، تم تعيينه عام 2003 نائبا لمدير الأمن العام في وزارة الأمن العام، مع رتبة لواء. وفي عام 2007، تمت ترقيته إلى رتبة فريق ونائب وزير السلامة العامة. في عام 2009، حاز على درجة الدكتوراه، وأضحى أستاذاً جامعياً. وفي العام نفسه أصبح عضواً في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي.

في 2 نيسان (أبريل) 2016، تم انتخابه من قبل البرلمان (460 صوتاً من أصل 465) رئيسًا للدولة.

مراحل مفصلة سيرته المهنية:

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• 1972 - 1975: أكاديمية الشرطة الشعبية المركزية وكلية اللغات الأجنبية بوزارة الداخلية (التي أصبحت الآن وزارة الأمن العام).

• 1975 - 1987: موظف في مكتب الحماية السياسية، مقسم إلى مكتب الحماية السياسية الثاني؛ نائب مدير إدارة الاستطلاع، مكتب الحماية السياسية الثاني، وزارة الشؤون الداخلية (الآن وزارة الأمن العام).

• 1987 - 1990: رئيس الأركان ورئيس إدارة الاستطلاع، مكتب الحماية السياسية الثاني- وزارة الشؤون الداخلية (التي أصبحت الآن وزارة الأمن العام).

• 1990 1996: نائب أمين لجنة الحزب، نائب المدير العام للإدارة الاستشارية للأمن، وزارة الشؤون الداخلية (الآن وزارة الأمن العام).

• 1996 - 2000: مدير الدائرة الاستشارية للأمن - وزارة الأمن العام - عضو اللجنة التنفيذية للحزب بإدارة الأمن العام - عضو اللجنة الدائمة للجنة الحزب التابعة لقسم الأمن العام- سكرتير الحزب في الدائرة الاستشارية للأمن، وزارة الأمن العام.

• 2000 - 2006: نائب أمين لجنة الحزب، نائب المدير العام للإدارة العامة للأمن، وزارة الأمن العام.

• 2006 - 2011: عضو اللجنة المركزية للحزب (Xth) عضو الحزب المركزي لجنة الشرطة، وعضو اللجنة الدائمة للجنة الحزب الشيوعي للجنة المركزية، ونائب وزير الأمن العام.

• من كانون الثاني يناير 2011 إلى آب أغسطس 2011: عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب (XI) - عضو اللجنة الدائمة للجنة المركزية للحزب، نائب وزير الأمن العام.

• من آب أغسطس2011 إلى آذار مارس 2016 عضو المكتب السياسي (الحادي عشر والثاني عشر) - عضو مجلس الدفاع والأمن - عضو لجنة الحزب بالحكومة - أمين الحزب في الشرطة المركزية - وزير الأمن العام- رئيس اللجنة التوجيهية المركزية في المرتفعات - عضو في الجمعية الوطنية الثالثة عشرة - نائب رئيس اللجنة التوجيهية المركزية لمكافحة الفساد ومكافحته - نائب رئيس اللجنة الفرعية المعنية بحماية السياسة الداخلية.

• 2016 حتى وفاته: عضو المكتب السياسي - رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية - رئيس مجلس الدفاع الوطني والأمن - رئيس اللجنة التوجيهية المركزية في المرتفعات - رئيس اللجنة التوجيهية المركزية لإصلاح القضاء - عضو في الجمعية الوطنية الرابعة عشرة.