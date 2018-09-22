تبنت حركة ما يسمى بالنضال الوطني لتحرير الأحواز التفجير الذي استهدف السبت عرضا عسكريا جنوب غرب إيران بحسب ما ذكره يعقوب حور توتسري الناطق باسم الحركة لوكالة رويترز.
حركة النضال الوطني لتحرير الأحواز تتبنى تفجير العرض العسكري جنوب غرب إيران
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حركة النضال الوطني لتحرير الأحواز تتبنى تفجير العرض العسكري جنوب غرب إيران
@ Copyright :صور الصحافة الفرنسية
وقال توتسري الذي يتحدث باسم إحدى مجموعتين تطلقان على نفسيهما اسم حركة النضال العربي لتحرير الأحواز: إن المقاومة الوطنية في الأحواز وهي منظمة تنضوي تحتها كل المجموعات المسلحة هي من تقف وراء الهجوم. لكن توتسري لم يوضح أي المجموعتين نفذت العملية كاشفا عن اسم أحد المهاجمين بإعطاء الأحرف الأولى من اسمه فقط لكن دون إعطاء المزيد من التفاصيل.