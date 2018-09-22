تراوحت ردود فعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على هجوم الأهواز الذي أسفر السبت عن مقتل وجرح العشرات ين مندد بالعملية وبالجهات التي تقف وراءها من جهة، وبين من يؤيدها ويبرر تنفيذها.
ماذا قال رواد مواقع التواصل العرب عن هجوم الأهواز؟
ماذا قال رواد مواقع التواصل العرب عن هجوم الأهواز؟
نور الموسوي وعلى صفحتها على فيسبوك اتهمت مباشرة السعودية وقالت إن "الدعم الوهابي قد تلاعب على ما يبدو بعقول الكثير من الإيرانيين" حسب تعبيرها.
وذهب مستعمل آخر على موقع فيسبوك وهو عبد الله ولائي في السياق ذاته وأشار باصبع الاتهام إلى السعودية، قائلا إنه يلقي عتابه على الحرس الثوري الإيراني الذي يسكت على التمدد الوهابي في الأهواز على حد قوله.
من جانبه وجد حسن دلي على موقع تويتر في الهجوم مناسبة ليذكر بأحقية العرب في التحكم في الإقليم، قائلا "إن الأحواز احتلها إيران قبل أكثر من 80 عاما بمؤامرة من البريطانيين".
آخرون مثل الموقع باسم بوغانم اعتبر أن الهجوم خدم إيران أكثر من أي وقت مضى، لأنها تعطي إيران لنفسها حجة الاعتقال وحجة اتهام السعودية، على خلفية التوتر القائم بين طهران والرياض.
وكان الهجوم الذي أدى إلى مقتل نحو 25 شخصا نصفهم تقريبا من الحرس الثوري، تبنته حركة مقاومة الأحواز العربية، والتي تسعى إلى انفصال اقليم خوزستان الغني بالنفط بهدف إقامة دولة مستقلة.