محلل سياسي :إيران سترد على هجوم الأهواز والرد سيكون " قريباً وحازماً "

قال المحلل السياسي محمد الغروري إن إيران سترد بحزم على الهجوم الذي استهدف أحد عروضها العسكرية وأسفر عن مقتل 25 شخصاً وإصابة 53 آخرين جنوب غرب البلاد.
وأدلى الصحفي المستقل المختص بشؤون الشرق الأوسط بتعليقاته اليوم السبت في بيروت وأكد أن "إيران لن تبق صامتة".
وأضاف الغروري أن الرد الإيراني سيكون "حازماً وقريباً وأن ما قبل هذا الهجوم ليس كما بعده".
وأعلن متحدث باسم إحدى الحركات الانفصالية مسؤولية حركة ما يسمى بالنضال الوطني لتحرير الأحواز عن العملية. وكان مسؤولون إيرانيون قد أعلنوا اشتباههم بحركة الأحواز بعد ساعات قليلة من الهجوم.
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وقال المرشد الأعلى للثورة الإيرانية على خامنئي إن هذه الهجوم مرتبط بمن وصفهم " بحلفاء الولايات المتحدة". وقال إن قوات الأمن ستقوم بملاحقة المجرمين وتقديمهم للمحاكمة في أقرب وقت.