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قريبا.. وجهك هو جواز سفرك على خطوط دلتا الأمريكية !

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قريبا.. وجهك هو جواز سفرك على خطوط دلتا الأمريكية !

قريبا.. وجهك هو جواز سفرك على خطوط دلتا الأمريكية !
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flickr / Tim Dorr (CC BY-SA 2.0)
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أعلنت خطوط دلتا الأمريكية للطيران أنها ستبدأ قريباً باعتماد نظام التعرف على الوجه لتحديد هوية المسافرين بدلاً من الاعتماد على جوازات السفر أو التذاكر.

وقالت الشركة إنها ستبدأ بتطبيق هذه التكنولوجيا تدريجياً في 15 تشرين الأول/أكتوبر المقبل في مطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي . وسيشمل ذلك نقاط التفتيش الأمنية ونقاط التأكد من الحقائب وقبل الصعود على متن الطائرات.

وقال المسؤول في دلتا، جيل ويست، إن هذه العملية ستساعد في تسريع العمليات وتقصير مدة الانتظار في أكثر مطارات العالم ازدحاماً. وأضاف ويست : " إذا نجح هذا في أتلانتا، فإنه سينجح في كل مكان في العالم".

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حالياً، لا تزال هذه الخدمة اختيارية. ويجب على الركاب الراغبين بالاستفادة منها إدخال بيانات جواز سفرهم على الإنترنت. وعند الوصول إلى المطار، ما عليهم سوى الاقتراب من الكاميرات المخصصة وانتظار علامة خضراء لتأكيد نجاح عملية التعرف على وجوهمم قبل الانتقال إلى النقطة التالية.

وأضافت الشركة إن المسافرين على متن رحلات شركائها مثل " Aeromexico " و " Air France KLM "سيُسمح لهم ايضاً بالاستفادة من هذه الخدمة.