قال الرئيس الإيراني حسن روحاني يوم السبت إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيفشل في مواجهته مع إيران تماما مثلما فشل الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في إشارة إلى الحرب التي دارت في الثمانينات بين إيران والعراق وتعهد بألا تتخلى طهران عن صواريخها على الرغم من الضغوط الأمريكية.
روحاني يتحدى: واشنطن ستواجه نفس مصير صدام ولن نتخلى عن الصواريخ
روحاني يتحدى: واشنطن ستواجه نفس مصير صدام ولن نتخلى عن الصواريخ
وأضاف روحاني في كلمة بثها التلفزيون الرسمي على الهواء في ذكرى بدء الحرب الإيرانية العراقية التي دارت فيما بين عامي 1980 و1988
"الشيء نفسه سيحدث لترامب. ستواجه أمريكا نفس مصير صدام حسين لن تتخلى إيران عن أسلحتها الدفاعية... بما في ذلك صواريخها التي تجعل أمريكا غاضبة جدا".
وبالتزامن مع كلمة روحاني، بدأت إيران إظهار قوتها البحرية في الخليج خلال عروض سنوية في العاصمة طهران وميناء بندر عباس بالخليج إحياء لذكرى نشوب الحرب الإيرانية العراقية التي دارت فيما بين عامي 1980 و1988.
وألمحت إيران في الأسابيع القليلة الماضية إلى أنها قد تتخذ إجراء عسكريا في الخليج لوقف صادرات دول أخرى من النفط ردا على العقوبات الأمريكية التي تهدف لوقف مبيعاتها من الخام.
وتنشر واشنطن أسطولا في الخليج يحمي طرق شحن النفط.
وقالت وسائل إعلام رسمية إن نحو 600 سفينة شاركت في المناورة البحرية في الخليج يوم السبت، بعد يوم من إجراء إيران تدريبات جوية فوق الممر المائي، متوعدة "برد ساحق" ينتظر أعداء البلاد.