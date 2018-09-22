لقي ما لا يقل عن 24 شخصا مصرعهم منهم 12 من عناصر الحرس الثوري الإيراني في هجوم على عرض عسكري بالأهواز جنوب غرب إيران إضافة إلى جرح 60 آخرين بحسب آخر حصيلة غير نهائية كشفتها وكالة تسنيم للأنباء. وقالت الوكالة: يوجد حتى الآن 11 شهيدا وهذا العدد مرشح للارتفاع" بحسب تسنيم نقلا عن نائب محافظ خوزستان علي حسين حسين زادة الذي قال إن من بين الضحايا أحد الصحفيين.
شاهد لحظة الهجوم على العرض العسكري في الأهواز الإيرانية
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شاهد لحظة الهجوم على العرض العسكري في الأهواز الإيرانية
وفي تغريدة حادة اللهجة على موقع تويتر، أدان وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف التفجير قائلا: "إن إرهابيين قد تم تجنيدهم وتدريبهم وتسليحهم من قبل نظام أجنبي قد هاجموا الأهواز. هناك أطفال وصحفيون من بين الضحايا. إن إيران تحمل رعاة الإرهاب في المنطقة وأسيادهم الأمريكيين مسؤولية هذه الهجمات وسترد بحزم وبسرعة للحفاظ على حياة الإيرانيين". ختم الوزير الإيراني تغريدته.