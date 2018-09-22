صور الأسبوع في 60 ثانية

تيريزا ماي ويونكر وثالثهما البريكست

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ورئيس المفوضية الأوروبية جون كلود يونكر يحضران القمة غير الرسمية في سالزبورغ في النمسا، يوم 20 أيلول/سبتمبر 2018. رويترز/ليونار فوجي.

ذكرى إعصار ماريا

كلب يجتاز لوحا معدنيا للسقوف في منطقة لوازا التي ضربها إعصار ماريا، الذي اجتاح بورتو ريكو السنة الماضية. والتقطت الصورة يوم 17 أيلول/سبتمبر 2018. رويترز/كارلوس باريا.

ترامب في كارولينا الشمالية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقدم وجبات غذائية عبر نافذة سيارة، اثناء زيارته مركز لتوزيع الغذاء، أمام إحدى كنائس نيو بيرن في كارولينا الشمالية، التي ضربها غعصار فلورانس. والتقطت الصور يوم 19 أيلول/سبتمبر 2018. رويترز/كيفين لامارك.

قمة الكوريتين

زعيم كوريا الشمالي كيم جونغ أون يرحب بنظيره الكوري الجنوبي مون جي إين، الذي وصل إلى مطار سونان الدولي في العاصمة بيونغ يانغ في زيارة رسمية، يوم 18 أيلول/سبتمبر 2018. هيئة إعلام بيونغ يانغ/اتحاد الإنتاج عن طريق رويترز.

العرض حمل عنوان "البلد العظيم" وقد نظم في أحد ملاعب العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ، يوم 19 أيلول/سبتمبر 2018. . هيئة إعلام بيونغ يانغ/اتحاد الإنتاج عن طريق رويترز.

عيد الغفران

يهوديان متدينان يعبران إحدى شوارع القدس المقفرة خلال الاحتفال بعيد الغفران (يوم كيبور)، يوم 19 أيلول/سبتمبر 2018. ويمتنع معظم الإسرائيليين اليهود يومها من قيادة أي وسيلة نقل، على امتداد 25 ساعات. رويترز/عمار عواد.

أمواج في بريطانيا وإعصار في الصين

الأمواج تتكسر على منارة بورتكول في بلاد الغال في بريطانيا، يوم 18 أيلول/سبتمبر 2018. رويترز/ريبيكا نادن.

تهشم بلو نوافذ أحد الأبراج بعد أن ضرب إعصار مانغوت هونغ كونغ في الصين، والتقطت الصورة يوم 18 2018. رويترز/تيرون سيو.

البابا فرنسيس

البابا فرنسيس يداعب كلبا بعيد لقائه مع رعاياه في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان، يوم 19 أيلول/سبتمبر 2018. رويترز/ماكس روسي.

غرينلاند

أنثى الحوت المرقط تطفو في منطقة مفتوحة أحاطت بها الثلوج من كل جانب في غرينلاند، والتقطت الصورة يوم 20 آذار/مارس 2012. المصدر: كريستن ليدر/النشر عن طريق رويترز.