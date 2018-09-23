متهمة كافانو تبدي استعدادها للإدلاء بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأمريكي

قالت المرأة التي تتهم مرشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمحكمة العليا القاضي بريت كافانو، إنها مستعدة للإدلاء بشهادتها في مجلس الشيوخ الأمريكي، حتى وإن لم يتم التفاوض بعد في تفاصيل انعقاد الجلسة. وتريد اللجنة القضائية للمجلس سماع شهادة كريستين بليسي فورد، التي تؤكد أن بريت كافانو صديقها أنذاك كان في حالة سكر، وأنها تمكنت من الفرار بعد ان حاصرها في إحدى الغرف محاولا نزع ثيابها بالقوة، خلال سهرة قدمت فيها المشروبات الكحولية بإفراط، بين مراهقين، وذلك في بداية الثمانينات.

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كما تعتزم اللجنة الاستماع إلى القاضي كافانو إزاء هذه الادعاءات، التي يرفضها بالكامل. وبحسب صحيفة واشنطن بوست، فإن محاميات فورد أشاروا بوضوح إلى أن مولتهن مستعدة للإدلاء بشهادتها، ولكنهن لم يقترحن روزنامة محددة للجلسة المفترضة، التي لم تحدد صيغها بعد، وإنما عرضن بكل بساطة استئناف النقاشات.