فيديو: في جنيف فرقة موسيقية تعوّض تأخر الطائرة بتأدية مقطوعة للعبقري فيفالدي

تأخرت الطائرة في مطار جنيف الدولي، ولكن، بالنسبة لأعضاء فرقة "كاميراتا أوف ليمان"، الذين ينتمون إلى جنسيات أوروبية متعددة، ثمة دائماً متسعٌ من الوقت لتأدية دقائق موسيقية قليلة من مقطوعة العبقري فيفالدي، الفصول الأربعة.
موسيقيو الفرقة هم خريجو أرقى وأفضل المعاهد الموسيقية في أوروبا وسويسرا. هكذا، انتشل هؤلاء المبدعون من حقائب السفر "أسلحتهم" الخشبية، مقدّمين إلى الحضور في صالة المطار أداءً مبهراً، قد ينتظر المرء سنوات طويلة قبل أن ينال فرصة حضور شبيه له على خشبة مسرح ما. المقطوعة، أو بالأحرى، قسم من المقطوعة، قدّم بمشاركة لاعب الكمان الإيطالي المبدع فابريزيو فون أركس.