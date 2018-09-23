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الولايات المتحدة الأمريكية

القبض على رجل هدد الرئيس الأميركي ترامب بالقتل بعد مطاردة دامت ثلاثة أشهر

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القبض على رجل هدد الرئيس الأميركي ترامب بالقتل بعد مطاردة دامت ثلاثة أشهر

القبض على رجل هدد الرئيس الأميركي ترامب بالقتل بعد مطاردة دامت ثلاثة أشهر
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U.S. Marshal's Service/Handout via REUTERS
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بعد عملية بحث دامت ثلاثة أشهر قال مسؤولون إن السلطات الأميركية تمكنت من القبض على رجل من ولاية بنسلفانيا كان قد هدد بإطلاق النار على الرئيس دونالد ترامب.

وأضافت أنه خلال المطاردة سرق الرجل عدة سيارات وأسلحة وتنقل عبر ست ولايات فضلا عن كندا.

وقالت خدمة المارشال الأميركية، وهي وكالة اتحادية لإنفاذ القانون، في بيان السبت إن شون ريتشارد كريستي (27 عاما) كان مسلحا بمسدس وسكين عندما جرى اعتقاله في ولاية أوهايو يوم الجمعة في منطقة غابات في مقاطعة ريتشلاند.

وكانت أخبار كريستي تصدرت العناوين من قبل في عام 2010 بعدما حصلت سارة بيلن، التي كانت مرشحة الحزب الجمهوري لمنصب نائب الرئيس عام 2008، على أمر تقييدي ضده بعد سلسلة مكالمات تهديد هاتفية أجراها هو ووالده لأشخاص مقربين من بيلن، بحسب ما ذكرت السلطات حينئذ.

FBI/Handout via REUTERS
ريتشارد كريستيFBI/Handout via REUTERS

وقالت السلطات إن كريستي هدد الرئيس الأميركي في يونيو حزيران الماضي في منشور على فيسبوك انتقد خلاله أيضاً جون مورغانيلي ممثل الادعاء في نورثامبتون ببنسلفانيا.

وكريستي متهم بأنه كتب على فيسبوك "استمر في ذلك يا مورغانيلي. أعد بأنني سأضع رصاصة في رأسك بمجرد أن أضع واحدة في رأس الرئيس دونالد جيه. ترامب".

واختفى كريستي بعد نشر هذا الكلام واتهمته محكمة اتحادية بتهديد الرئيس ومسؤولي إنفاذ القانون.

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وتعتقد السلطات أنه غادر بنسلفانيا متوجها إلى نيويورك بشمال البلاد ثم تسلل إلى كندا وعاد مرة أخرى عبر وست فرجينيا ثم إلى كنتاكي ومنها لماريلاند قبل أن يستقر في أوهايو.

وخلال رحلته الطويلة سرق كريستي أربعة أسلحة وعدداً كبيراً من السيارات.

ولم يتسن الحصول على تعليق من كريستي ووالده.