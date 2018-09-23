جهاز "محادثة بالفيديو" جديد من فيسبوك.. سيستمر بمراقبتك

جهاز جديد من فيسبوك، انتشر الحديث عنه في الآونة الأخيرة، وعن إمكانية طرحه خلال أشهر، أو قد يتم الإعلان عنه خلال الأسبوع القادم، بحسب موقع Cheddar.
وبحسب التسريبات، فيمكن التحكم بإعدادات الخصوصية في الجهاز، كإغلاق العدسة، عندما لا يرغب المستخدم بأن تتعرف عليه الكاميرا، أو عرض الأشياء التي تظهر حوله، لكن عندما لا تكون العدسة مغلقة، فسيكون من الممكن متابعة الأشخاص في الغرفة، بواسطة الكاميرا، خلال استخدامهم تقنية التعرف عن طريق الوجه.
وقد كان من المقرر إطلاق هذا الجهاز والذي يسمى Portal في شهر مايو / أيار الماضي، في مؤتمر F8، إلا أن مخاوف المستخدمين من تفاصيل حماية الخصوصية، التي تفجرت بعد فضيحة كامبريدج أناليتكا، أدت إلى التأجيل.
وأوضح الموقع أن الإعلان قد يتم خلال الأسبوع القادم، وبحسب فيسبوك، فإن التقنية الجديدة ستكون مشابهة لجهاز Echo الخاص بأمازون، وسيتم التحكم به عن طريق الصوت مع إمكانية التعرف عن طريق الوجه.
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وسيكون بوسع هذه التقنية، أن تقوم بعدة مهام، مثل تشغيل الموسيقى، وعرض الأخبار، والدردشة مع الأصدقاء بواسطة الفيديو. وبحسب الموقع فإن العاملين في غوغل يستخدمون هذا الجهاز منذ أشهر لتجريبه، قبل طرحه للعموم.
ومن المتوقع أن تكون تكلفته حوالي 499 دولار، بحسب موقع شيدر، كما جاء في خبر نشره في يناير / كانون الثاني، وهو ما سيجعله الجهاز الأغلى مقارنة بالأجهزة المشابهة المتاحة في السوق.