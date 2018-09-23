تفاعلات إسقاط الطائرة الروسية إلى الواجهة مجددا، وموسكو تلقي للمرة الثانية باللائمة على إسرائيل في إسقاط طائرة إيل-20 في عرض المياه السورية.
روسيا: إسرائيل خدعتنا ونحن نحملها المسؤولية كاملة عن إسقاط طائرة إيل-20
روسيا: إسرائيل خدعتنا ونحن نحملها المسؤولية كاملة عن إسقاط طائرة إيل-20
أعلن الناطق باسم وزراة الدفاع الروسية الأحد أن المقاتلة الإسرائيلية كانت تحلق فوق الساحل السوري وتعمدت الاحتماء بالطائرة الروسية قبل إسقاطها من قبل الدفاعات الجوية السورية ما أدى إلى مقتل خمسة عشر شخصا كانوا على متن الطائرة.
وقال الناطق باسم الوزارة اللواء إيغور كوناشنكوف إن ما فعله الطيار الإسرائيلي ينم إما عن قصور في المهنية أو إهمال جنائي على حد وصفه.
وكان الجيش الروسي قد أنحى باللائمة في بادئ الأمر على إسرائيل في إسقاط الطائرة قبل أن حاول الرئيس فلادمير بوتين تهدئة الأجواء بأن وصف حادثة إسقاط الطائرة بسلسلة من الظروف المأساوية القاتلة.
وقال المسؤول الروسي في مؤتمر صحفي الأحد إننا نعتقد أن القوات الجوية الإسرائيلية وأولئك الذين اتخذوا القرار مسؤولون مسؤولية كاملة عن المأساة التي حدثت لطائرة إيل-20.
ومن شأن الموقف الروسي الجديد أن يزيد في توتر العلاقة بين موسكو وتل أبيب وأن يهدد منظومة التنسيق بين البلدين في سوريا.