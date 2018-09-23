"اشتباك" إيراني-إماراتي على تويتر وطهران تستدعي القائم بالأعمال الإماراتي لديها

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية القائم بالأعمال الإماراتي في طهران على خلفية تغريدة بخصوص الهجوم على العرض العسكري في الأهواز، الذي أدى إلى سقوط 25 قتيلاً معظمهم من أفراد الحرس الثوري الإيراني.
وأكد التلفزيون الرسمي الإيراني منذ قليل على الأنباء التي ترددت حول استدعاء القائم بالأعمال الإماراتي في طهران. وأضاف تلفزيون (برس تي في) أن القرار اتخذ بسبب تصريحات أدلى بها مسؤول إماراتي، غير أن التلفزيون لم يذكر اسم المسؤول.
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وكان مسؤولون إيرانيون اتهموا دولاً عربية خليجية تساندها الولايات المتحدة بدعم منفذي الهجوم الذي وقع أمس السبت.
وكان مستشار ولي عهد أبو ظبي، الكاتب الإماراتي عبد الخالق عبد الله، قد نشر تغريدة عبر حسابه على تويتر قال فيها "الهجوم على هدف عسكري ليس بعمل ارهابي ونقل المعركة الى العمق الايراني خيار معلن وسيزداد خلال المرحلة القادمة".
وبعد مرور نحو تسع ساعات على التغريدة الأولى، نشر عبد الله تغريدة أخرى، باللغة الإنجليزية هذه المرة، قال فيها "هذا المسؤول الإيراني هددني".
وقصد عبد الله بالمسؤول الإيراني القائد السابق للحرس الثوري الإيراني، محسن رضائي.
وكتب محسن رضائي في السطر الأخير من تغريدته "سيندم كثيراً على هذا التصريح" بعد أن كتب "أنه يؤكد على تورط الأجانب في العملية الإرهابية في الأهواز".
ولم يصدر أي تعليق رسمي من الجانب الإماراتي حتى الساعة.