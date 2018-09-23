إسرائيل تريد هدم بيوت قرية خان الأحمر وبأيدي أبنائها أيضا.
شاهد: كيف تمهل إسرائيل سكان قرية خان الأحمر أسبوعا ليهدموا بيوتهم بأيديهم وإلا...
شاهد: كيف تمهل إسرائيل سكان قرية خان الأحمر أسبوعا ليهدموا بيوتهم بأيديهم وإلا...
أبلغت إسرائيل يوم الأحد سكان قرية الخان الأحمر المقرر هدمها بضرورة إخلاء منازلهم بحلول الأول من أكتوبر تشرين الأول.
والخان الأحمر هي قرية بدوية في الضفة الغربية المحتلة مكونة من أكواخ معدنية وخشبية وتقع على تل صحراوي بجوار طريق سريع يربط القدس بالبحر الميت.
وقد سلمت القوات الإسرائيلية سكان الخان الأحمر خطابات صباح يوم الأحد لإبلاغهم بضرورة هدم المنازل طواعية بحلول أول أكتوبر تشرين الأول وإلا ستنفذ السلطات أوامر الهدم.
وجاء في القرار أنه "بموجب قرار محكمة العدل العليا والقانون عليكم هدم كل المباني المقامة داخل نطاق الخان الأحمر بشكل ذاتي" وذلك بحلول أول أكتوبر تشرين الأول.
وأضاف "بحال تمتنعون عن تنفيذ ذلك ستعمل سلطات المنطقة لتنفيذ أوامر الهدم بموجب قرار المحكمة والقانون".
ورفضت السلطة الفلسطينية وسكان الخان الأحمر المهلة الإسرائيلية يوم الأحد.
وقال فيصل أبو داهوك أحد سكان الخان الأحمر "لن نخلي المكان طواعية... بإمكان قوات الاحتلال التي تملك الجيش والسلاح أن تخلينا بالقوة ولكن لا يوجد مكان آخر نذهب إليه ونرفض إعطاءنا أي مكان آخر لنذهب اليه".
وقال وليد عساف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان لرويترز "نرفض هذا التهديد ونصر على بقائنا وسنتصدى لعملية الهدم".
وأضاف "هذا كان متوقعا. إسرائيل تريد تنفيذ القرار بعد انتهاء اجتماعات الجمعية العامة في الأمم المتحدة والأعياد اليهودية".
ويقول الفلسطينيون إن الهدم جزء من مسعى إسرائيلي لبناء قوس من المستوطنات من شأنه فصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية المحتلة منذ حرب عام 1967 ويطالب بها الفلسطينيون لتكون جزءا من دولتهم المستقبلية.
وتسعى إسرائيل لهدم القرية وإعادة إسكان أهل القرية المقدر عددهم ب180 شخصا في مكان يبعد عن الموقع الأصلي للخان الأحمر ب 12 كلم. وقد أثار قرار الهدم موجة انتقادات واسعة في صفوف الفلسطينيين ومن بعض الدول الأوروبية لتأثيره هلة السكان وآفاق السلام.
وقالت متحدثة باسم مكتب الارتباط والتنسيق التابع للجيش الإسرائيلي إنه لم يتم بعد تحديد تاريخ لهدم خان الأحمر لو قرر السكان البقاء في منازلهم بعد انقضاء المهلة.