كان يوم الأحد بالنسبة للسويسريين حافلا بالتصويت، في سلسلة من الاستفتاءات. ففي إقليم كانتون أعرب السكان عن تأييدهم بنسبة 67% لمنع لباس البرقع في الفضاءات العامة.
سويسريون يؤيدون منع البرقع في الأماكن العامة
سويسريون يؤيدون منع البرقع في الأماكن العامة
وستكون هذه المسالة مرة أخرى موضوع استفتاء جديد سنة 2019 على المستوى الوطني، لأن مجموعة من المواطنين جمعوا 100 ألف توقيع ضرورية لتنظيم استفتاء شعبي.
إلى ذلك وبمبادرة من اتحاد المزارعين، كان على المواطنين السويسريين أيضا أن يقولوا كلمتهم، إذا كانوا يريدون أن يدرجوا الزراعة المستدامة ومحلية وخالية من العضويات المعدلة وراثيا. وقد صوتت أربعة أقاليم سويسرية، ولكن المقترح رفض بنسبة 71% على المستوى الكنفدرالي.
واخيرا كان هناك موضوع اتفق عليه السويسريون جميعا، وهو الدراجة الهوائية، فقد وافق السويسريون بنسبة 74% على مشروع، يشجع تطوير المسالك الخاصة بالدراجات الهوائية، على قدر الأهمية التي يتم بها تطوير مسالك للمترجلين.
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