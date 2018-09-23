محامي ترامب مهددا إيران: لا أعرف متى سنطيح بهم.. بعد أيام أو أشهر لكن ذلك سيحدث

في نفس اليوم الذي اهتزت فيه إيران بفعل هجوم الأحواز الذي شهد السبت مقتل 25 إيرانيا جلّهم من الحرس الثوري الإيراني، كان رودولف جولياني محامي الرئيس الأمريكي يخطب في نيويورك أمام منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة قائلا: إن النظام في طهران سيتم الإطاحة به. وكشف عمدة نيويورك السابق في خطابه: "نحن لا نعرف متى سنطيح بهم. قد يكون ذلك بعد أيام أو شهور وأو بضع سنوات لكن ذلك سيحدث. إنهم سيسقطون، لأن شعب إيران ملّ وسئم". وقال جولياني لممثلين عن حكومة مجاهدي خلق في المنفى إن الولايات المتحدة تتعاطف مع جهودهم للإطاحة بالنظام في طهران.

ورأى السياسي الجمهوري بأن منظمة مجاهدي خلق هي الرد الديموقراطي على نظام إيراني وصفه بأنه مجموعة من "المارقين والقتلة الذين يزعمون أنهم متدينون بينما أيديهم ملطخة بالكثير من الدماء بشكل لا يمكن تصوره".

حدة اللهجة التي تبناها محامي الرئيس الأمريكي قابلها تصريح لوزير خارجيته مايك بومبيو اليوم في مقابلة الأحد مع قناة إن بي سي الأمريكية حيث لم يستبعد إمكانية حدوث لقاء بين ترامب والرئيس الإيراني حسن روحاني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وقال بومبيو سنرى. لا يبدو ذلك مرجحا لكن سلوك إيران لا يدل على أية نية لديها في تغيير سلوكها الذي يمثل تحديا أساسيا (للأمن والاستقرار) في العالم