قال الرئيس الإيراني حسن روحاني الأحد إن الولايات المتحدة تريد زعزعة الأمن في البلاد وذلك بعد يوم من هجوم على عرض عسكري أسفر عن سقوط 12 قتيلا من أفراد الحرس الثوري.
روحاني: واشنطن تسعى لزعزعة الأمن في إيران وهي "ستندم على عدوانها"
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روحاني: واشنطن تسعى لزعزعة الأمن في إيران وهي "ستندم على عدوانها"
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وفي تصريحات أدلى بها قبيل مغادرته طهران لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اتهم روحاني دولا خليجية عربية تدعمها الولايات المتحدة بتقديم الدعم المالي والعسكري لجماعات مناهضة للحكومة تنحدر من أصول عربية.
وقال روحاني "الدول الدمية الصغيرة في المنطقة تدعمها أمريكا.. والولايات المتحدة تحرضهم وتزودهم بكل الإمكانات اللازمة".
والهجوم الذي أسقط 25 قتيلا هو أحد أسوأ الهجمات على الإطلاق ضد الحرس الثوري ويهدف إلى تصعيد التوترات مع السعودية خصم إيران الإقليمي.
وقال روحاني "رد إيران (على هذا الهجوم) سيأتي في إطار القانون ومصالحنا القومية" مضيفا أن الولايات المتحدة ستندم على "عدوانها".