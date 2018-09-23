تعد مدينة البندقية "فينيسيا" واحدة من أكثر المدن زيارة في إيطاليا وفي القارة الأوروبية عموما، يهواها السياح وهي محط قلوب العشاق لما للمدينة العتقية من رومانسية حاضرة آسرة، وهي مدينة العشق والأساطير.
شاهد: جلوس في غير محله في البندقية قد يكلفك 500 يورو غرامة
شاهد: جلوس في غير محله في البندقية قد يكلفك 500 يورو غرامة
لكنك إن رغبت هذه الأيام بزيارة المدينة فتوخى أن لا تجلس في الاماكن غير المخصصة لذلك لانك إن فعلت سيكلفك بضع دقائق استراحة دفع غرامة أكثر من مبلغ قد يزيد عن تكالبف رحلتك كلها.
عمدة المدينة لوجي بروغنارو اقترح غرامة تصل إلى 500 يورو ما يساوي 588 دولار تفرض على أي شخص يجلس أو يستلقي في أماكن غير مخصصة للجلوس.
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ويهدف اقتراح عمدة المدينة أو رئيس بلديتها إلى الحد من ازدياد عدد السياح في شوارع المدينة الضيقة وأزقتها، وكان سكان المدينة أعربوا عدة مرات عن سخطهم من سلوك بعض السياح وخرجوا في مسسيرات منددة.
وقد منع السياح قبل ذلك من الجلوس على جسر "ريالتو" وفي أماكن مزدحمة بينها عدد من الكنائس.
المقترح الجديد ما يزال قيد البحث من مجلس المدينة على أن يتم التصويت عليه في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.