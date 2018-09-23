مضيفة طيران صينية تُطرَد من وظيفتها بعد قبولها الزواج خلال رحلة جوية

تعرّضت مضيفة طيران تعمل لشركة الخطوط الجوية الشرقية الصينية للطرد بعد تقدّمِ صديقها بطلب يدها على متن الطائرة، خلال إحدى الرحلات الداخلية في الصين.

وكان الشاب قد تقدم من المضيفة بعد نحو نصف ساعة على إقلاع الطائرة، ثم ركع على ركبتيه وسألها إذا ما كانت تقبل به زوجاً لها. وبعد موافقة المضيفة علا التصفيق في مقصورة الطائرة، بحسب ما ذكره موقع القناة الثامنة في سنغافورة.

وانتشر الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي بكثرة، ولكن ما كان مقدراً له أن يبقى ذكرى جميلة تحول إلى خبر سيء إذ فصلت شركة الخطوط الجوية الشرقية الصينية المضيفة من عملها.