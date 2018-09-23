هذه الأجهزة الذكية قد " تتنصت عليك " على مدار اليوم !

الميكروييف الجديد من أمازونيمكنه التعرف على صوتك بل ويملك رقم هاتفك أيضاً ! للوهلة الأولى، يبدو هذه الأمر رائعاً وانتصاراً كبيراً للتكنولوجيا. لكن هل سألت نفسك ما هو موقع خصوصيتك مع تزايد الأجهزة " الذكية" القادرة على التنصت عليك ؟
تعتمد منتجات أمازون الجديدة على مبدأ عمل المساعد الصوتي "أليكسا". وهي مزودة بمكبرات صوت ذكية وميكروفون. ويمكن وضع بعض المنتجات في السيارة أو المنزل أو العمل. فإذا كنت تملك عدة أجهزة بنفس الوقت، هذا يعني أنه لم يبق لديك " مساحتك الخاصة".
وتنبأ باحث من " Strategy Analytics " بأن الأجهزة الصوتية الذكية ستتجاوز نسبتها 90 بالمئة من مبيعات مكبرات الصوت الذكية التي تعتمد على شبكة "الواي فاي" عام 2022، مقارنة ب42 بالمئة فقط عام 2016.
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وتعتمد استراتيجية امازون بشكل أساسي على وصل جميع الأجهزة في منزلك بالمساعد الصوتي "أليكسا" والتحكم بها عن طريقه. وقد يخضع المستخدمون "للإغراء" ويرون هذا " ذكياً ومتقناً ومريحاً".
هذه الأجهزة التفاعلية التي "تستمتع وتجيب" تعمل على ترجمة طلبك أو " كل ما تفهمه كطلب" عندما تتعرف على الصوت. وهذا يفتح مجالاً للتنصت الكامل عليك سواء بشكل " خبيث أو عرضي" على مدار الساعة.
وإذا كنت من الأشخاص الذين يخافون من فكرة وضع جهاز تنصت في المنزل. قد يكون عليك التفكير بأن أحد أجهزة الميكروييف أو الثلاجات الذكية في منزلك هي جهاز تنصت لكن بهيئة مختلفة !