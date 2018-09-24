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وسائل إعلام أميركية: استقالة نائب وزير العدل رود روزنشتياين على خلفية فضيحة "التنصت" على ترامب

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وسائل إعلام أميركية: استقالة نائب وزير العدل رود روزنشتياين على خلفية فضيحة "التنصت" على ترامب

وسائل إعلام أميركية: استقالة نائب وزير العدل رود روزنشتياين على خلفية فضيحة "التنصت" على ترامب
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