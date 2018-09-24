بولتون: إيران مسؤولة عن هجمات على سوريا ولبنان وإسقاط الطائرة الروسية

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، إن إيران مسؤولة عن هجمات على سوريا ولبنان وإسقاط الطائرة الروسية.
واعتبر أن خطط روسيا إمداد سوريا بنظام إس-300 المضاد للصواريخ سيمثل تصعيداً خطيراً من موسكو وقال إنه يأمل أن تعيد روسيا النظر في هذه الخطوة.
وكانت روسيا قد أعلنت الإثنين أنها ستقوم بتزويد سوريا بنظام صواريخ إس 300 أرض- جو في غضون أسبوعين وسط اعتراضات إسرائيلية قوية، وكانت رويترز قد نقلت عن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد ناقش القضية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبر الهاتف اليوم.
يأتي هذا بعد أسبوع من إلقاء موسكو اللوم على إسرائيل بشكل غير مباشر لتسببها بإسقاط طائرة عسكرية روسية في سوريا.
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