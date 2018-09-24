قال المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي إن السعودية والإمارات تقفان وراء الهجوم الذي استهدف عرضاً الحرس الثوري في الأحواز، وتوعد بعقاب شديد لأولئك الذين يقفون خلف الهجوم حسب تعبيره.
خامنئي: منفذو هجوم العرض العسكري مولتهم السعودية والإمارات
خامنئي: منفذو هجوم العرض العسكري مولتهم السعودية والإمارات
وقال إنه بناء على التقارير تبين أن هذا العمل الجبان قام به أنس يساعدهم الأمريكيون في سوريا وتقوم السعودية والإمارات بالدفع لهم.
يذكر أن هجوماً على عرض للحرس الثوري في الأحواز أسفر عن مقتل 25 شخصاً على الأقل وإصابة نحو 60 يوم السبت الماضي.
وكان ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام قد أعلن مسؤوليته عن هذا الهجوم، ونشر فيديو زعم أنه للمهاجمين.
وتوعد وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي بالثأر للقتلى أثناء تشييعهم اليوم، ووصف أن هذا الهجوم الإرهابي هو استكمال للحرب الاقتصادية التي تشنها الولايات المتحدة على بلاده.
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