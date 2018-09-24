حذر نائب قائد الحرس الثوري الإيراني زعماء الولايات المتحدة وإسرائيل اليوم الاثنين من رد "مدمر" من طهران واتهمهم بالتورط في هجوم وقع يوم السبت على عرض عسكري في مدينة الأهواز أسفر عن مقتل 25.
إيران تحذر أمريكا وإسرائيل من رد"مدمر" وتعتقل شبكة من المشتبه بهم لصلتهم بالعرض العسكري
إيران تحذر أمريكا وإسرائيل من رد"مدمر" وتعتقل شبكة من المشتبه بهم لصلتهم بالعرض العسكري
وقال حسين سلامي في كلمة خلال جنازة القتلى في الأهواز بثها التلفزيون الرسمي "رأيتم انتقامنا من قبل...سترون أن ردنا سيكون ساحقا ومدمرا وستندمون على فعلتكم".
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اعتقالات
قال وزير الاستخبارات الإيراني محمود علوي صباح اليوم الاثنين إنه تم القبض على شبكة "كبيرة" من المشتبه بهم لصلتهم بالهجوم على عرض عسكري في مدينة الأهواز يوم السبت أسقط 25 قتيلا.
ونقلت وكالة ميزان للأنباء التابعة للهيئة القضائية عن علوي قوله أثناء مشاركته في جنازة لضحايا الهجوم "سنصل إلى جميع الإرهابيين الذين لهم صلة بهذا الهجوم... تم القبض بالفعل على عدد كبير من هذه الشبكة".