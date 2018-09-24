أوضاع الأسواق اليوم.. إرتفاع النفط والدولار واستقرار اليورو

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت أعلى مستوى منذ مايو أيار عند 80.47 دولار مرتفعة 1.63 دولار بما يزيد على اثنين بالمئة لكنها تراجعت قليلا إلى نحو 80.40 بحلول الساعة 0730 بتوقيت غرينتش.

ارتفعت أسعار النفط اثنين بالمئة يوم الاثنين مع تقييد العقوبات الأمريكية لصادرات الخام الإيرانية ما يتسبب في شح في الإمدادات العالمية بينما يتوقع بعض المتعاملون طفرة في سعر الخام قد تصل به إلى مئة دولار للبرميل.

وقالت شركتا تجارة النفط ترافيجورا ومركوريا يوم الاثنين إن برنت قد يرتفع إلى 90 دولارا للبرميل بحلول عيد الميلاد وقد يتجاوز المئة دولار في أوائل 2019 حيث ستتسم الأسواق بشح المعروض فور تطبيق العقوبات الأمريكية على إيران من نوفبمر/ تشرين الثاني.

من ناحيته أكد بين لوكوك المدير المشارك لتداول النفط في شركة ترافيغورا، بأن صادرات النفط الإيرانية ستنخفض بنسبة أكثر من المتوقع بعد إعلان الولايات المتحدة إعادة فرضها العقوبات على طهران، ملمحا إلى أن هذا سيؤدي إلى زيادة الأسعار.

وقال في حديث نشرته رويترز:"أعتقد أن التوقعات تحركت إلى خفض أكثر بكثير من مليون برميل يوميا، وربما 1.5 مليون برميل يوميا."

وتضغط الولايات المتحدة على دول عديدة لخفض وارداتها من النفط الإيراني، وتستهدف لوقف صادرات ثالث أكبر مصدر في أوبك، لإجبارها على إعادة التفاوض بشأن الاتفاق النووي.

وتدرس منظمة أوبك ومنتجون آخرون زيادة الإنتاج بحوالي 500 ألف برميل يوميا، لتعويض نقص المعروض الإيراني.

أسعار النفط

وعن ارتفاع أسعار النفط، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم إن أسعار النفط المرتفعة غير مفيدة لأي طرف وذلك بعد أن استبعدت أوبك وحلفاؤها من منتجي النفط غير الأعضاء في المنظمة أي زيادة فورية في إنتاج الخام.

وقال نوفاك:"على جميع الدول أن تستهدف شيئا واحدا: توازن العرض والطلب. أسعار النفط المرتفعة ليست مفيدة لأي أحد."

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح بشكل منفصل للقناة التلفزيونية ذاتها متحدثا من خلال مترجم إن أسعار النفط "متوازنة على نحو جيد للغاية" مضيفا "نتوقع فائضا في المعروض في 2019، ربما نضطر عندها إلى معاودة الخفض."

وعن بدء بعض الدول مقاطعة النفط الإيراني، فقد أكد مسؤولان تنفيذيان في كوزمو أويل اليابانية لتكرير النفط أن الشركة أحلت إمدادات من منتجين في الشرق الأوسط محل واردات الخام الإيراني وذلك قبل سريان العقوبات الأمريكية على طهران في نوفمبر تشرين الثاني.

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وتورد السعودية والإمارات والكويت كميات إضافية من الخام إلى كوزمو أويل لتحل محل عشرة آلاف برميل يوميا من إيران أو خمسة بالمئة من واردات الشركة حسبما ذَكر.

ارتفاع الدولار واستقرار اليورو

وارتفع الدولار اليوم ليتوقف الاتجاه النزولي للعملة الأمريكية الذي استمر أسبوعين مع شراء المستثمرين في العملة قبل زيادة في سعر الفائدة متوقعة إلى حد كبير هذا الأسبوع بينما حدت مخاوف الحرب التجارية من إقبال المستثمرين على المخاطرة.

وعانى الدولار مع انحسار مخاوف الحرب التجارية وتبني البنوك المركزية في الأسواق الناشئة بقيادة تركيا خطوات قوية لتحقيق الاستقرار في السوق.

لكن التوترات عادت لدائرة الضوء مطلع الأسبوع ودعمت الدولار بعد أن أصدرت بكين وثيقة بشأن الخلاف التجاري وقالت إنها ستطالب بنتيجة معقولة بينما وصفت الأساليب الامريكية "بالتنمر".

واستقر اليورو عند 1.1745 دولار بفضل بعض الارتياح إزاء تسوية الائتلاف الحاكم للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الأحد خلافا بشأن مدير المخابرات الذي مسته فضيحة كانت تهدد الحكومة التي تشكلت قبل ستة أشهر.

وكان الجنيه الاسترليني الرابح الأكبر مقابل الدولار في التعاملات المبكرة في لندن وارتفع نصف نقطة مئوية فوق مستوى 1.31 دولار بعد تصريحات للوزير المكلف بمحادثات الخروج من الاتحاد الأوروبي دومينيك راب في بريطانيا يوم الاثنين إذ أبدى ثقته في إحراز تقدم والتوصل إلى اتفاق بشأن الانفصال.