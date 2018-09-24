بنما تسحب ترخيص "أكواريوس 2" و 58 مهاجرا عالقين في المتوسط

ألغت السلطات البحرية في بنما تسجيل سفينة أكواريوس 2، في خطوة تعني عدم وجود سفن تجري عمليات البحث والانقاذ بالقرب من السواحل الليبية، إلا في حال تم إيجاد علم آخر للسفر تحته.
أكواريوس 2، والتي أنقذت مئات المهاجرين خلال الأشهر الماضية، تتواجد حاليا في البحر المتوسط، وعلى متنها حوالي 58 ناجيا.
وبموجب القرار الذي اتخذته السلطات البحرية في بنما، فسيتم إزالة علم بنما فور رسو السفينة في أي ميناء، ولن يتم السماح لها بالمغادرة حتى تجد علما آخر.
منظمة إس أو إس ميديتيراني، احدى الجمعيات الخيرية العاملة على أكواريوس قالت في تصريح لها بأن هذه الخطوة تمت بضغط من الحكومة الإيطالية، وجاء في البيان:"الفريق العامل على أكواريوس تعرض لصدمة يوم السبت بعد سماع القرار، الذي طالبت به إيطاليا، وسعت لإصدار قرار فوري"
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وزير الداخلية الإيطالية ماتيو سالفيني قال إن الحكومة تقدمت بطلب لبنما بدون ضغوطات.
وكان سالفيني قد اتهم جمعيات خيرية بعملية تسهيل تهريب البشر، عبر المتوسط، وألمح إلى أن سحب الترخيص من أكواريوس جاء لعدم التزامها بالمواثيق.
وقال:"لو غيرت السفينة اسمها والعلم آلاف المرات، فإن الموانئ الإيطالية ستبقى مغلقة في وجهها.
وكان سالفيني قد غرد بأنه خلال 3 أشهر تم اثبات امكانية تخفيف أعداد المهاجرين، فبحسب القانون يمكن اعادة المهاجرين إلى بلادهم.