ألقت السلطات الروسية القبض مجددا على المعارض الروسي أليكسي نافالني الاثنين بسبب ما أسمته بإنتهاك التشريعات الروسية المتعلقة بحرية الاحتجاج، وفق ما ذكره أحد أقاربه.
السلطات الروسية تلقي القبض مجددا على المعارض أليكسي نافالني
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السلطات الروسية تلقي القبض مجددا على المعارض أليكسي نافالني
وسبق وان اعتقل أليكسي نافالني في سبتمبر/ أيلول الجاري لأسباب مشابهة، حيث أدين بتنظيمه مظاهرة غير قانونية في يناير/ كانون الثاني المنصرم دعا خلالها إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية.
وقال يونيد فولكوف، العضو في نفس حركة المعارضة، تم إلقاء القبض على أليكسي نافالني مجددا بعدما أطلق سراحه مؤخرا.
ويشبه المعارض الروسي أليكسي نافالني الرئيس فلاديمير بوتين بالقيصر الأوتوقراطي الذي تمسك بالسلطة لفترة طويلة. حزبه روسيا المستقبل الذي أسسه في مايو/ أيار الماضي لم يقبل تسجيله من قبل السلطات.
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