بعد أستراليا.. نيوزلندا تكتشف ابراً في الفراولة

رفعت سلسلة متاجر في نيوزيلندافراولة تحمل علامة تجارية استرالية من على أرفف متاجرها بعد العثور على إبر مغروسة في ثمار فراولة بصناديق جرى شراؤها من متجر في أوكلاند.
وتسود حالة فزع في استراليا حيث تحقق الشرطة في أكثر من مئة بلاغ عن العثور على إبر داخل فاكهة خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وبدأ العثور على الإبر داخل توت وفاكهة أخرى في أنحاء استراليا بعد أن كانت تظهر في البداية داخل فراولة تأتي من مورد بعينه في ولاية كوينزلاند بشمال البلاد.
وقالت سلسلة متاجر كاونتداون في نيوزيلندا، والمملوكة لمجموعة وولورث الاسترالية، في بيان على موقعها الإلكتروني يوم الأحد إن الفراولة من نوع (تشويس) التي تأتي من ولاية استراليا الغربية ستسحب في "إجراء احترازي" بعد اكتشاف إبر مغروسة داخلها.
ولم يتضح متى دخلت الفراولة التالفة إلى نيوزيلندا لكن استراليا قالت الأسبوع الماضي إنها تستخدم أجهزة لرصد المعادن لفحص كل صادرات الفراولة.
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وقال داميان أوكونور وزير الصناعات الأولية في نيوزيلندا يوم الاثنين إنه لم يتضح ما إذا كان إتلاف ثمار الفراولة قد حدث في استراليا أم في نيوزيلندا.
وأضاف، حسبما أفادت صحيفة نيوزيلاند هيرالد، "أتمنى ألا يكون هناك أحد من مواطني نيوزيلندا بهذا الحمق". وتابع قائلا إن الجهات التنظيمية المعنية بسلامة الغذاء تجري "تحقيقا شاملا".