شاهد: انقاذ بحار هندي تحطم قاربه قبالة سواحل أستراليا

قالت البحرية الهندية اليوم الاثنين إنه تم انقاذ بحار هندي أصيب خلال سباق فردي حول العالم بعدما قالت السلطات الاسترالية إن سفينة فرنسية تقترب من يخته الذي حطمته عاصفة قبالة سواحل غرب استراليا.
وطلب البحار أبهيلاش تومي المساعدة يوم السبت بعد أن تعرض اليخت لأضرار بالغة خلال عاصفة على بعد نحو 3500 كيلومتر غربي استراليا مما تسبب في إصابته بجراح بالغة في الظهر.
وذكرت البحرية الهندية على تويتر "تم انقاذ تومي" دون أن تقدم تفاصيل.
وفي وقت سابق قالت هيئة السلامة البحرية الاسترالية إنها تتوقع وصول سفينة دورية فرنسية لمراقبة عمليات الصيد إلى يخت تومي الساعة 0700 بتوقيت جرينتش.
وكان تومي الذي يقول موقعه على الإنترنت إنه أصبح أول هندي يبحر حول العالم في عام 2013، يشارك في سباق غولدن غلوب الذي يبلغ طوله 30000 ميل (48000 كيلومتر).
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