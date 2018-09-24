ترامب يدافع عن كافانا ويقول إن إدعاءات التحرش هدفها سياسي

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مرشحه للمحكمة العليا بريت كافانا يوم الاثنين ضد ما قال إنها تصريحات لا تستند إلى أدلة تدعي سوء السلوك الجنسي، واصفاً إياه بأنه رجل جيد له ماض لا تشوبه شائبة.
وقال ترامب بعد وصوله إلى نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة: "إنه رجل جيد، له ماض لا تشوبه شائبة. هذه تصريحات لا أساس لها من أشخاص يمثلهم محامون. يجب أن تنظروا إلى المحامين الذين يقومون بالتمثيل. القاضي كافانو هو شخص بارز. وأنا معه طوال الطريق. نحن سوف نرى كيف تسير الأمور مع مجلس الشيوخ، وسنرى كيف تسير الأمور مع التصويت. أنا أتطلع إلى التصويت،هذا الادعاء وما يحدث سياسي بالكامل. سياسي بالكامل ".