كشف تحقيق للإدارة الأميركية أن جيش ميانمار شن حملة مخططة ومنسقة تضمنت عمليات قتل واغتصاب جماعي وغيرها من الأعمال الوحشية ضد أقلية الروهينغا المسلمة في البلد الواقع في جنوب شرق آسيا.
وحصلت وكالة رويترز على نسخة من التقرير قبل موعد صدوره.
تقرير للخارجية الأميركية يتهم جيش ميانمار بارتكاب "فظائع" ضدّ أقلية الروهينغا
وحصلت وكالة رويترز على نسخة من التقرير قبل موعد صدوره.
وقال مسؤولون أميركيون إنه يمكن استخدام هذا التقرير، الذي أصدرته وزارة الخارجية الأميركية واطلعت عليه رويترز قبيل نشره الذي من المتوقع أن يتم يوم الإثنين، في تبرير مزيد من العقوبات أو الإجراءات العقابية الأميركية ضد سلطات ميانمار.
لكن التقرير لم يصل إلى حدّ وصل الحملة بأنها إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية.
وجرى استقاء النتائج من أكثر من ألف مقابلة مع رجال ونساء من الروهينغا الموجودين في مخيمات إيواء في بنغلادش المجاورة التي فر إليها ما يصل إلى 700 ألف منهم هربا من حملة عسكرية العام الماضي في ولاية راخين.
وقال التقرير المؤلف من 20 ورقة "يظهر المسح أن أحداث العنف الأحدث في ولاية راخين كانت مفرطة (في قوتها) وعلى نطاق واسع... ويبدو أنها كانت تهدف لإرهاب السكان وطرد الروهينغا".
وأضاف "نطاق وحجم العمليات العسكرية يشيران إلى تخطيط وتنسيق جيدين".
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ووصف ناجون ما شهدوه من تفاصيل مروعة تضمنت قتل جنود لأطفال ومنهم رضع وإطلاق النار على رجال عزل ودفن ضحايا أحياء أو إلقاءهم في حفر المقابر الجماعية.
كما تحدثوا عن اعتداءات جنسية وعمليات اغتصاب على نطاق واسع مارسها جنود جيش ميانمار ضد نساء وكانت عادة في العلن.
ووصف شاهد خطف أربع فتيات وتقييدهن بالحبال واغتصابهن على مدى ثلاثة أيام. ووفقا للتقرير قال الشاهد إن الجنود تركوا الفتيات بعد أن نزفن بشدة وكن "نصف موتى".