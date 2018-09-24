شاهد: تماثيل لأيقونات فرعونية وعالمية معاصرة بمتحف للرمال في مصر

نماذج لأبو الهول وأهرامات الجيزة جنباً إلى جنب مع نابليون بونابرت والإسكندر الأكبر وسوبر مان وجاك سبارو كلها تعرض في متحف مفتوح لتماثيل مصنوعة من الرمال بمنتجع الغردقة المطل على البحر الأحمر في مصر.
ويضم المتحف، الذي افتتح للجمهور في عام 2014، أيضا تماثيل لشخصيات الأبطال الخارقين الخيالية مثل الرجل العنكبوت وغيرهما.
وباستخدام الرمل والماء فقط، قضى 30 فنانا سبعة أشهر في صنع المنحوتات التي تشمل شخصيات من 15 دولة من مختلف أنحاء العالم.
وتختلف المدة التي يتطلبها نحت الهياكل بحسب حجمها. ويمكن أن يستغرق عمل المنحوتات التي يبلغ وزنها حوالي ستة أطنان بضعة أيام فقط، في حين يحتاج صنع المنحوتات التي تزن آلاف الأطنان إلى مدة قد تصل إلى شهر.
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وقال محمد سلامة صاحب متحف الرمل: "تكمن الفكرة في نزع ذرات الملح عن الرمال مما يجعلها متماسكة ويمنع تفككها. بعد ذلك يمكن للنحات العمل على تشكيلها كيفما يشاء ويتم إضافة كميات كبيرة من المياه إليها ثم تُجفف وتترك في الهواء الطلق لفترة قبل رشها بمادة مثبتة لتعزل النموذج عن تأثيرات الهواء".
ويقوم النحاتون بترميم التماثيل باستمرار بسبب الأضرار التي قد تلحق بها بفعل الظروف الجوية.
وتتعرض المنحوتات دائمًا لخطر هطول الأمطار التي يمكن أن تتلف الرمال حسبما يقول أحد النحاتين ويدعى أبانوب بطرس.
ويقول بطرس "الأمطار طبعاً ليها تأثير كبير على التماثيل إن هي بتأثر على القشرة الخارجية دا غير إن التمثال نفسه لما بيمتص كمية المطر الكتيرة دي بيبقى آيل للسقوط يعني كان في تماثيل كتيرة من كتر المية اللي شربتها وقعت. يعني كان في حصان مجنح هنا من المايه (مياه) راح وقع".
ويقول مؤسسو مدينة الرمل في الغردقة إن هذا هو المتحف الوحيد في الهواء الطلق للتماثيل الرملية في أفريقيا والشرق الأوسط.