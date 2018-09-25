شاهد : الأمم المتحدة تحتفل بعيد ميلاد نيلسون مانديلا المئة بالكشف عن تمثال له

تم كشف النقاب عن تمثال للزعيم الراحل نيلسون مانديلا في مبنى الأمم المتحدة احتفالاً بعيد ميلاده المئة.
وأصدرت الأمم المتحدة بيان "قمة مانديلا للسلام"، إحياءً لذكرى الزعيم الراحل وتجسيداً لقيمه التي نادت بالسلام والحرية.
ويأتي التمثال كهدية من حكومة جنوب أفريقيا للأمم المتحدة.
وقالت رئيسة الجمعية العاملة للأمم المتحدة ماريا فرناندا إسيبنوزا إن التمثال لا يهدف لرثاء الرمز الراحل بل هو بالدرجة الأولى "احتفال يحمل الاحترام العميق والامتنان له".
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