سباحة مصرية تحصد خمس ميداليات ذهبية في بطولة كأس الإمارات وتشيد ببرنامج مدربها

مريم فريد، سباحة مصرية ناشئة: "الأحلام تتحقق حين تؤمن بها"
مريم فريد، سباحة مصرية ناشئة لم تتجاوز الثلاثة عشر ربيعا، استطاع فريق "إيليت" المكون من مريم فريد، والشقيقتين سامية وسارة داش وجانا وليد الحصول على 8 ميداليات. وحصلت مريم بمفردها على خمس ميداليات ذهبية، ثلاث في مسابقات فردية وميدالياتان في مسابقات جماعية مع فريقها.
وقالت مريم فريد في تصريح ليورونيوز: "أتدرب من خمس لست مرات أسبوعيا وتبلغ مدة التدريب ساعة ونصف الساعة في اليوم الواحد، بالإضافة إلى ساعة مخصصة للياقة البدنية، أريد أن أقول لكل من يسمعني إن الإيمان بالشيء يصنع منه حقيقة وأريد أن أشكر أبي وأمي ومدربي على مجهوداتهم معي، وبالطبع أحلم بالمشاركة في مسابقات عالمية".
وانطلقت في الثالث والعشرين من الشهر الجاري بطولة كأس الإمارات لمختلف الأعمار، في مجمع حمدان الرياضي في دبي. وتدعم بطولة الإمارات المحلية تطوير رياضة السباحة في الإمارات السبع وهي البطولة الوحيدة التي يمسح فيها بمشاركة الوافدين والمواطنين معا للتنافس، وتقام البطولة للمراحل السنية (12 سنة، 14 سنة، 16 سنة، وفوق 17 سنة).
المدير الفني لأكاديمية كلينيك للسباحة في الإمارات، عبد الرحمن المرشدي: "المشروع بدأ بفكرة راودتني"
عبد الرحمن المرشدي، المدرب المصري الشاب راودته الفكرة في العام 2015 فعمل على اختيار خمسة عشر سباحا من شرائح عمرية مختلفة تبدأ من 12 عاما. الهدف من الفكرة هو تدريب السباحين الشباب لمدة لا تقل عن 8 ساعات كي يستطيعوا المشاركة لاحقا في مباريات عالمية ويا حبذا لو كانت تلك المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية والتي ستقام في باريس للعام 2024.
وقال المرشدي وهو المدير الفني الحالي لأكاديمية كلينك ومقرها مجمع حمدان، وقد عمل سابقا كمساعد مدرب لمنتخب الإمارات للسباحة: "لكن الأمر لم يمر مرور الكرام فعلى أولياء الأمور التوقيع على اتفاقية من شأنها أن تلزم الأسر بإعطاء التغذية السليمة لأطفالهم وشروط أخرى كثيرة لكي نضمن أن يتدرب الطفل في مناخ صحي".
وأشاد السباحون بمجهودات المدرب المرشدي واهتماهه الدائم بهم وبحالتهم النفسية، وقال فريق إيليت إن سر فوزه هو المدرب
وأضاف المرشدي البالغ من العمر 29 عاما في حديثه لـيورونيوز: "هذا العام قام فريق "إيليت" بالحصول على كأس الإمارات إذ حصد الفريق ثماني ميداليات ذهبية".
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