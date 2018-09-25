إدانة بيل كوسبي والحكم عليه بالسجن في قضية الاعتداء الجنسي على أندريا كونستاند

أدين الممثل الكوميدي الأمريكي بيل كوسبي اليوم بتهمة الاعتداء الجنسي وحكم عليه بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى عشرة أعوام.

وأدين كوسبي البالغ من العمر 81 عاماً في نيسان/ أبريل الماضي بتهمة التخدير والاعتداء جنسياً على اندريا كونستاند وهي مسؤولة سابقة في جامعة تمبل اتهمت كوسبي بالاعتداء عليها في منزله في بنسلفانيا عام 2004 بعد أن زارته للحصول على المشورة المهنية.

وقال القاضي ستيفن اونيل الذي ترأس محاكمتي كوسبي "لا أحد فوق القانون بسبب المكان الذي يعيشون فيه أو من هم أو الثروة أو الشهرة أو حتى الأعمال الخيرية، يجب على المحكمة أن تنظر في حماية الجمهور وخطورة الجريمة وإعادة تأهيل المتهم"ووصف كوسبي بالعنيف المفترس جنسياً.