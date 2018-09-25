بدأت اليوم الثلاثاء فعاليات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية بحضور أبرز زعماء العالم كالرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الإيراني حسن روحاني.
مباشر: تابعوا معنا فعاليات انعقاد الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك
مباشر: تابعوا معنا فعاليات انعقاد الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك
ومن المنتظر أن تشهد الجلسة التطرق للموضوعات الأكثر سخونة على الساحة العالمية كالموقف الأمريكي من إيران خاصة بعد إعادة فرض العقوبات الاقتصادية على طهران، بالإضافة لملف التسلح النووي الكوري الشمالي والموقف في كل من سوريا واليمن.
وبدأت الجلسة بالوقوف دقيقة حداد على روح الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان الذي توفي الشهر الماضي عن عمر يناهز 80 عاماً.
وافتتح الجلسة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتييرش بكلمته التي قال فيها إن العالم يجب ان يتخذ خطوات جدية لمحاربة التغير المناخي والتحول لمصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.
كذلك حذر غوتييرش من دور التكنولوجية الرقمية في تعزيز الاستقطاب العالمي، حيث يجد المستخدمون أخبار تدعم معتقداتهم وتستثني وجهات النظر المغايرة مما يزيد من اقتناع كل مستخدم بأنه على صواب مقابل خطأ الآخرين.
وكان من المفترض أن يلقي الرئيس الامريكي دونالد ترامب كلمته عقب كلمة الرئيس البرازيلي ميشيل تامر مباشرة إلا أن تأخر الأول عن موعده دفع الجلسة للبدء في استماع كلمة رئيس الإكوادور لينين مورينو جارثيس في انتظار الوصول المتأخر لترامب.