تشييع فلسطيني قُتل أمس برصاص الجيش الإسرائيلي في غزة

قال مسؤولو صحة في قطاع غزة إن جنودا إسرائيليين قتلوا فلسطينيا بالرصاص وأصابوا عشرات آخرين أمس الاثنين (24 سبتمبر أيلول) أثناء مشاركتهم في احتجاج قرب الحدود بين إسرائيل وغزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن آلافا شاركوا في المظاهرة التي رشقوا خلالها القوات على الجانب الآخر من السياج الحدودي بالحجارة ودفعوا الإطارات المحترقة والمواد المتفجرة تجاهها. وقال متحدث باسم الجيش إن الجنود ردوا بوسائل تفريق الشغب بما يتماشى مع قواعد الاشتباك.