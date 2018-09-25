شاهد: فيلا تتحول إلى مدرسة بدون مقاعد لتعليم أطفال سوريا

لم يجد أطفال في احدى قرى الشمال السوري سوى فيلا صغيرة ليتابعوا دراستهم فيها، خلت من المقاعد والطاولات وأبسط مقومات التعليم الأساسية، جُل ما وجدوه سجادة افترشوها ليتابعوا دروسهم واضعين كتبهم ودفاترهم على أرجلهم.
أربعة أساتذة يتابعون تعليم حوالي مئة تلميذ، من البنين والبنات، أعمارهم ما بين6 - 12 سنة.
المدرسة التي تحمل اسم "براعم الأمل" تفتقد حتى إلى دورة مياه ليستخدمها التلاميذ، فيقضون حاجاتهم، بين الأشجار الموجودة بالقرب من المدرسة.
علي عبد الجواد، تلميذ في هذه المدرسة، عمره 11 عاما، قال:"هذه ليست مدرسة، لا توجد صفوف، ولا مقاعد، لا شيء، نحن نجلس على الأرض".
في أحد الصفوف الدراسة، تجلس معلمة على كرسي بلاستيكي، يتجمع حولها التلاميذ، هي المُدرسة الوحيدة، وفي الحديث معها أعربت عن خوفها من أن يتم تفجير هذه المدرسة.
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التلاميذ في هذه المدرسة، كمعلميهم، فقدوا منازلهم أو نزحوا عنها، بسبب سنوات الحرب السبع التي لم تنته بعد، بعضهم من الغوطة الشرقية، حيث تم تهجيرهم منها بالاتفاق مع النظام في أبريل الماضي، وبعضهم من محافظتي حمص أو حماة.
وقد أسست المدرسة بالتعاون مع منظمات وجمعيات مانحة، وكانت في السابق قد تعرضت للقصف، ويقول أحد الأساتذة:"المدارس في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في الغالب مدعومة من المنظمات، ونخشى دائما أن يتم قصفنا".