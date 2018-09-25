انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران يوم الثلاثاء ووصفها بأنها "دكتاتورية فاسدة" تنهب الشعب الإيراني لسداد تكلفة العدوان في الخارج.
ترامب: إيران دكتاتورية فاسدة.. وزعمائها ينشرون الفوضى والموت والدمار
ترامب: إيران دكتاتورية فاسدة.. وزعمائها ينشرون الفوضى والموت والدمار
وقال ترامب في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة استغله لتوجيه رسالة صارمة لطهران "زعماء إيران ينشرون الفوضى والموت والدمار. إنهم لا يحترمون جيرانهم أو حدودهم أو الحقوق السيادية للدول وبدلاً من ذلك ينهب زعماء إيران موارد البلاد لإثراء أنفسهم ونشر الفوضى في جميع أنحاء الشرق الأوسط وما وراءه".
وتحدث ترامب عن العقوبات الاقتصادية التي أعادت بلاده فرضها على إيران بعد الخروج الأحادي من الاتفاق النووي الشامل الذي كان قد أبرمه سلفه باراك أوباما مع إيران عام 2015.
وأضاف: "إيران استخدمت مكاسب الاتفاق النووي الشامل في تمويل الإرهاب والخراب في سوريا واليمن".
وأصر ترامب على أن قرار الولايات المتحدة بإعادة فرض العقوبات على إيران كان محل ترحيب واسع من دول الشرق الأوسط.