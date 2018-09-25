إردوغان: تركيا لا يمكن أن تبقى صامتة على استعمال العقوبات الاقتصادية كسلاح

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم الثلاثاء إن بلاده لا يمكنها أن تبقى صامتة بشأن استخدام سلاح العقوبات الاقتصادية خلال "مواجهتها المريرة" مع الولايات المتحدة على خلفية مصير قس مسيحي تحتجزه أنقرة.
وأضاف إردوغان خلال كلمته أمام الجمعية العمومية السنوية للأمم المتحدة بنيويورك: "أحداً مننا لا يستطيع الصمت إزاء الإلغاء المتحيز للاتفاقيات التجارية واستخدامات العقوبات الاقتصادية كسلاح".
وشدد إردوغان على رغبة بلاده في حل مشاكلها عبر إجراء حوارات بناءه بشروط متكافئة.
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واعتقلت تركيا القس الأمريكي أندرو برانسون بتهم التآمر والإرهاب في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة على حكم إردوغان عام 2016.
وأدار برانسون كنيسة صغيرة في مدينة إزمير على الساحل الغربي لتركيا لمدة 20 عاماً حتى القبض عليه، وحاولت تركيا المساومة بعرض تسليمه للولايات المتحدة على أن تسلم الأخيرة عبد الله غولن، الذي يعيش في أمريكا، لتركيا وهو ما رفضته الولايات المتحدة.
وتتهم أنقرة رجل الدين وحليف إردوغان السابق، غولن، بقيادة المحاولة الانقلابية الفاشلة.