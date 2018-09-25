شاهد: وزيرة الدفاع الفرنسية في جولة لقاعدة عسكرية فرنسية في الإمارات

زارت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي قاعدة عسكرية بحرية تابعة للجيش الفرنسي في الإمارات العربية المتحدة. وعلى هامش زيارتها، التقت بارلي بولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان وتباحثا في مجموعة من القضايا المشتركة التي تهم الجانبين.
من جهة أخرى، قال الوزيرة إنها تسعى لتحسين حياة الجنود اليومية وظروف خدمتهم وفقاً لما نقلته صحيفة " لو باريزيان".
ونقلت الصحيفة عن الوزيرة قولها في سؤال عن الميزانية إن العمليات الخارجية التي شاركت بها القوات الفرنسية في الخارج عام 2017 مثل تحرير الموصل والرقة أدت إلى استهلاك أكبر للذخيرة لكن هذا من المفترض أن يقل في الوقت الحالي.
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