شاهد: طائرات بدون طيار لتوصيل الطعام في أيسلندا

بعد حصولها على تراخيص العمل في أغسطس- من العام المنصرم، بدأت شركة التجارة الإلكترونية Aha في أيسلندا بإطلاق ثلاث عشرة رحلة لتوصيل الطلبات للمنازل عن طريق طائرات بدون طيار.
مواعيد عمل خدمة التوصيل تبدأ من 11 صباحا وحتى الثامنة مساء، لجميع أيام الأسبوع، ويمكن للطائرات بدون طيار التحليق لمسافة 700 متر لحد أقصى في الوقت الحالي لتسليم المنتجات التي يطلبها المستخدمون عبر المواقع الإلكترونية.
الفيديو من مدينة ريكجافيك، حيث تحلق طائرة بدون طيار محملة بوجبة غذائية مكونة من سوشي ومعكرونة. وأعلنت شركة الطائرات بدون طيار تعاقدها مع نحو 100 مطعم لتوصيل الطلبات للمنازل والشركات وحتى في الساحات والأماكن العامة.
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تدعي شركة Aha أنها أسرع وأرخص وأكثر ملاءمة للبيئة مقارنة بعمليات تسليم المنتجات عن طريق السيارات التقليدية، أو الدراجات الهوائية.
وعلى الرغم من كونها أرخص سعرًا من خدمات الشحن التقليدية على المواقع الإلكترونية، يقول كريستوفرسون المدير التنفيذي لشركة "أها" إنهم لا يجرون سوى من تسع إلى ثلاث شحنات يوميا.
وضمن أحد تحديات هذه الخدمة هو اللوائح الصارمة التي يجب أن يتبعها المستخدمون، فعلى سبيل المثال يجب على العملاء الحصول على إذن كتابي من جيرانهم قبل طلب تسليم بطائرة بدون طيار إلى حديقتهم الخلفية أو فوق المبنى.
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