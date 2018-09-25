شاهد: مهرجان الفوانيس السنوية يحتفل بذكراه العشرين في تايوان
تجمع السكان المحليون والزوار الأجانب للاحتفال بمهرجان منتصف الخريف بقرية بينغشي في تايوان حيث أطلقوا مئات الفوانيس الطائرة التي أضاءت سماء الليل. القرية الجبلية لها تاريخ طويل في إطلاق الفوانيس الطائرة، والتي كانت تستخدم في البداية كوسيلة للتواصل بين القرويين وتم إستخدامها فيما بعد لحمل الأمنيات.
ونسخة هذه السنة تصادف الذكرى العشرين لمهرجان فوانيس السماء.
وانتقدت جماعات حماية البيئة مهرجان فوانيس السماء لأنها تخلف الكثير من النفايات البلاستيكية في الجبال القريبة من موقع الحدث، على الرغم من أن المنظمين أكدوا انهم إتخذوا جميع الإجراءات لتنظيف وإعادة تدوير القمامات.