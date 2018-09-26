طفلة في السابعة من العمر تتحول إلى نجمة غناء في أمريكا
خلال دقائق فقط تحولت الطفلة مايلا إيما اتجاندراويدجاجا البالغة من العمر سبع سنوات فقط إلى نجمة أمريكية الأحد بعد أدائها للنشيد الوطني الأمريكي قبل إنطلاق مقابلة في كرة القدم ضمن منافسات الدوري الأمريكي جمعت ما بين لوس انجلس غلاكسي وسياتل ساندرز.
اللقاء تحول إلى لحظة طرب تحت أعين زلاتان إبراهيموفيتش الذي اندهش للموقف وأطلق على ماليا لقب أفضل لاعب في الليل. أداء الطفلة أثار إعجاب الحاضرين وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي والقنوات التلفزيونية الأمريكية الشريط الذي حاز على ملايين المشاهدة.