ألماسة وردية في مزاد علني وتوقعات أن تباع بـ 50 مليون دولار

ألماسة وردية اللون، وزنها 18.96 قيراط، تعرضها دار كريستيز للمزادات العلنية، في لندن، تحضيرا لبيعها يوم 13 أكتوبر / تشرين الأول القادم، في سويسرا، مع توقعات بأن يصل سعرها إلى 50 مليون دولار.
رئيس القسم الدولي للمجوهرات ديفيد وارين أكد أن هذه الألماسة هي الأكبر من نوعها في تاريخ الشركة، وقال:"على مدار أربعين عاما من العمل في كريستيز لم أرَ شيئا كهذا في حياتي.. كانت مفاجأة كبيرة بالنسبة لنا عندما شاهدناها.. إنها نقية للغاية ولها بريق مذهل. تم تقطيعها بشكل رائع، حجمها ولونها ملفتان للأنظار".
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كما ألمح إلى أن زملاءه يتوقعون بأن تباع بمبلغ يتراوح ما بين 30 – 50 مليون دولار، وهو السعر أعلى سعر تقدره الدار لقطعة مجوهرات في تاريخها.