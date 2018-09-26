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الدنمارك: الاستئناف يثبت عقوبة المؤبد ضد مخترع الغواصة الدانماركي لقتله صحفية سويدية وتقطيع أوصالها

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الدنمارك: الاستئناف يثبت عقوبة المؤبد ضد مخترع الغواصة الدانماركي لقتله صحفية سويدية وتقطيع أوصالها

الدنمارك: الاستئناف يثبت عقوبة المؤبد ضد مخترع الغواصة الدانماركي لقتله صحفية سويدية وتقطيع أوصالها
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