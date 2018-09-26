جمعية خيرية مصرية تستخدم فيسبوك لتوفير الأدوية المفقودة مجاناً

تحولت مجموعة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إلى جمعية خيرية في مصر، فقبل نحو عامين تم إنشاء صفحة لمجموعة على فيسبوك تحت اسم "صيدلية الفيس بوك"، تتيح للمستخدمين توفير وتبادل الأدوية والمستلزمات الطبية في ظل نقص شديد في بعض أنواعها وهو ما عرف حينها بأزمة نقص الدواء، إضافة إلى الظروف التي خلفها انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية.

يمر عامان على بدء هذه التجربة ويقرر أصحابها التحول من العالم الافتراضي إلى العالم الواقعي وتحويل المجموعة من فضاء الانترنت إلى أرض الواقع. هكذا رأت جمعية "الروشتة" النور في مصر ووضعت نصب أعينها أهدافاً أهمها توصيل وتوفير الأدوية المفقودة أو النادرة لا سيما لمرضى السرطان والهيموفيليا وضمور العضلات وأمراض مزمنة أخرى بحسب تقرير لصحيفة المصري اليوم.